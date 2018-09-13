Самые высокие цены зафиксированы в Алматы (475,2 тг за куб м) и Костанае (379,9 тг за куб м).

Горячая вода подорожала на 6,1% за год, холодная - на 3,7%. Кроме того, казахстанцам приходится платить на 2,5% больше, чем годом ранее, за канализацию, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

По итогам августа в среднем по РК холодная вода обходилась казахстанцам в 74,3 тенге за кубометр - это на 3,7% больше, чем годом ранее. Самые высокие цены на холодную воду среди крупных городов и мегаполисов страны зафиксированы в Атырау (113,5 тг за куб м) и Караганде (110,3 тг).

Горячее водоснабжение подорожало на 6,1% год-к-году, до 235,2 тг за кубометр. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы (475,2 тг за куб м) и Костанае (379,9 тг за куб м).

Услуги по отводу воды - канализации - достигли к сентябрю 48 тг за кубометр, на 2,5% больше, чем год назад.

Самые высокие цены среди крупных городов страны зафиксированы в Караганде (96,4 тг за куб м) и Костанае (80,4 тг за куб м).

В целом, рост цен на услуги водоснабжения и водоотведения из года в год держался на достаточно высоком уровне.

Так, по итогам прошедшего года холодная вода показывала удорожание год-к-году на 6,5%, горячая - на 7,4%, канализация - сразу на 13,2%.



Напомним, по итогам 7 месяцев водохозяйственные компании по РК обеспечили казахстанцам 604,2 миллиона кубометров питьевой воды, чуть меньше (на 1%) чем годом ранее.

Наибольшие объемы пришлись на Алматы (111,4 млн куб м, на 7,5% меньше, чем год назад), Карагандинскую область (92,3 млн куб м, на 2,3% меньше, чем в прошлом году) и ВКО (49,9 куб м, плюс 3,8% за год).

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