Водитель рассказал подробности взрыва бензовоза в Актобе

Не могу сказать, отчего произошло возгорание - пострадавший водитель.

В Актобе взорвался бензовоз, трое пострадавших находятся в больнице. Водитель автомашины рассказал о том, как произошел взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил главный врач Актюбинской областной больницы скорой помощи Сакен Капанов, двое пострадавших лежат в отделении реанимации. Сегодня стало известно о госпитализации водителя автомашины.

«Я лежу в больнице, у меня ожоги уха и руки. Ночью поднялась температура, было плохо. В тот день, когда случилось происшествие, возле автомашины работали два оператора, а я следил за соблюдением ими правил безопасности. Из первой емкости был слит бензин, операторы занялись второй. В это время неожиданно произошел взрыв. У оператора Серикбая Палванова загорелась одежда, он начал бегать. Я снял с себя горящую одежду и раздел Серикбая. Оглянулся и увидел, что Зибагул тоже горит. Не могу сказать, отчего произошло возгорание», - сказал пострадавший водитель Болат Сарсенов.

Специально созданная комиссия начала расследование.

«В компании есть свои пожарные. Они сразу приступили к тушению. Мы вызвали «скорую», но не стали ее ждать. Взяли с собой медсестру и поехали в больницу на своем транспорте», - рассказал Б. Сарсенов.

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