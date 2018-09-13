Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

До 4% казахстанского золота будут продавать за рубеж для "узнаваемости"

Решение о популяризации казахстанских слитков принял Нацбанк РК.

Фото : Kapital.kz13 сентября 2018, 11:51

Национальный Банк Казахстана для повышения узнаваемости отечественных слитков на мировых рынках планирует продавать до 4% аффинированного золота за рубеж, сообщает Zakon.kz.

По сообщению финрегулятора, с начала 2018 года котировки золота на мировых биржах упали на 8%. Основным фактором снижения цены золота стало укрепление доллара из-за повышения ставок ФРС США и выхода позитивных данных по американской экономике.

"Однако напряженный геополитический фон, вызванный экономическими санкциями и торговыми ограничениями против ряда стран, повышает изменчивость рынков и способствует поиску инвесторами более безопасных активов. В условиях экономической и политической нестабильности возрастает роль золота и драгоценных металлов в качестве защиты от волатильности, как на валютном рынке, так и на рынке ценных бумаг. Запасы золота центральных банков служат в качестве страховых активов, обладающих характеристиками сохранности, ликвидности и доходности в долгосрочной перспективе", - отметили в пресс-службе Нацбанка.

С начала 2018 года Национальный Банк приобрел около 33 тонн аффинированного золота у отечественных производителей. Сегодня Казахстан находится на 15 месте в мире по запасам золота, обогнав в 2018 году Саудовскую Аравию.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты