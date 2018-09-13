Назарбаев рассказал турецким бизнесменам о транспортных возможностях Казахстана

Президент Казахстана указал на возможность участия иностранных инвесторов в процессе приватизации промышленных предприятий и реализации инновационных проектов в агропромышленном комплексе.

Фото: Акорда

Кроме того, глава государства пригласил турецких бизнесменов принять участие в работе инновационных кластеров, созданных на базе Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий, а также рассмотреть перспективы осуществления совместных проектов в туристической отрасли.

Фото: Акорда

"На базе выставки "ЭКСПО-2017" был создан Международный финансовый центр "Астана", который работает на основе лучших моделей финансовых центров Нью-Йорка, Сингапура, Лондона и Дубай. Его правовой статус закреплен Конституционным законом, рабочим языком является английский. Это - единственный в регионе центр, деятельность которого регулируется английским правом", - подчеркнул Президент Казахстана.

Говоря об основных преимуществах финансового центра, Нурсултан Назарбаев отметил наличие специальных налоговых, валютных, визовых и трудовых режимов для участников МФЦА. В завершение Глава государства призвал бизнесменов двух стран активно принимать участие в развитии и укреплении межгосударственных связей, используя все созданные условия.

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