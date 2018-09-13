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Популярные средства для мытья посуды оказались токсичными

При определении уровня токсичности оказалось, что AOS, Fairy и «Минута плюс» не соответствуют нормам.

Фото : planoinformativo.com13 сентября 2018, 15:03

Три популярных марки средств для мытья посуды не прошли тестирование Росконтроля по уровню токсичности.

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил семь популярных марок - Pril, AOS, Fairy, Sorti, Frosch, «Минута плюс» и «Просто». Привлеченные к исследованию эксперты Центра гигиены и эпидемиологии Москвы пришли к выводу, что все средства для мытья посуды соответствуют требованиям смываемости (чуть отстают Fairy и «Минута плюс»).

Все семь средств также показали приемлемый уровень pH в смывах с посуды. Однако при определении уровня токсичности оказалось, что AOS, Fairy и «Минута плюс» не соответствуют нормам.

Самыми эффективными при этом оказались Pril, AOS и Fairy, хуже остальных посуду отмывает «Минута плюс».

Результаты исследования приводит «Лента.Ру». Издание отмечает, что по сравнению с предыдущими проверками качество Fairy ухудшилось.


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