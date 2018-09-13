Высаживать деревья вдоль дорог предложили депутаты

При этом частные территории вдоль автодорог предложено изымать для посадки деревьев.

На заседании комиссии по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мажилисе Парламента РК депутаты подняли вопрос высадки деревьев вдоль дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

«Есть же закон об изъятии земель для государственных нужд. Можно было бы одной бумагой на уровне правительства решить, мы поддержим», - сказал мажилисмен Дархан Мынбай.

По его мнению, этот вопрос надо поднимать.

«Потому что дороги - дорогами, а деревья не в один день растут. Поэтому надо действенные меры принимать», - считает он.

Парламентарий подчеркнул, что это важный момент, влияющий на экологию.

Ксения Давыдова, Астана

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