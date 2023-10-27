В Алматы высаживают деревья

В Алматы в рамках осенней посадки высадили уже более 23 тысяч деревьев, сообщает Zakon.kz.

В акимате сообщили, что 30 октября в Наурызбайском районе начнется массовая посадка 10 тыс. деревьев.

Как выяснилось, вдоль улиц высаживают широколиственные вязы, дубы, клены, ясени, тополя, а в парках и скверах – катальпы, березы, акации, ели и плодовые. Эти породы имеют густую и широкую крону, создают плотную тень и хорошо задерживают потоки загрязненного воздуха.

Для обеспечения качественного полива установлены системы автополива, а поставщики обязаны обеспечивать уход за деревьями в срок до трех лет.

Городские власти сообщили, что этом году зеленый фонд Алматы пополнится на 320 тыс. зеленых насаждений, 22 тыс. из которых было высажено весной, 298 тыс. – осенью. Это поможет улучшить экологическую ситуацию в городе и сделать его более комфортным для жизни.

Ранее сообщалось, что в Алматы вырубят около 85 тысяч аварийных деревьев.