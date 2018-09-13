"Нұр Отан" возьмет на контроль питание в школьных столовых

Каждый пятый ребенок в нашей стране в возрасте 8-10 лет имеет лишний вес - Ашимбаев.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев рассказал на своей странице в Facebook о новом партийном проекте, который предусматривает модернизацию школьных столовых и формирование у детей правильной культуры питания.

Ашимбаев привел данные исследований, которые свидетельствуют об увеличении в нашей стране людей с избыточным весом.

«Каждый пятый ребенок в нашей стране в возрасте 8-10 лет имеет лишний вес. Только за последние пять лет количество таких детей увеличилось на 15%. По мнению специалистов, подобные проблемы увеличивают риск сердечно-сосудистых и других заболеваний в более старшем возрасте. Около 80% детей и подростков с избыточной массой тела имеют повышенное артериальное давление, 25% - предиабет, 35% - болезни печени», - отметил Ашимбаев.

Одной из причин этих болезней, по мнению Маулена Ашимбаева, является несбалансированное и неправильное питание. Кондитерские изделия, выпечка, фаст-фуд, газированные напитки и другие продукты с большим содержанием соли и сахара могут быть привлекательны по цене, однако злоупотребление ими провоцирует нарушение обмена веществ и приводит к проблемам со здоровьем.

«Наш новый партийный проект по модернизации школьных столовых направлен именно на улучшение стандартов питания в школах. Мы будем стремиться к улучшению работы столовых и соблюдению единых правил по рациону питания школьников. В меню каждой школьной столовой обязательно должны присутствовать разнообразные овощи и фрукты, а также продукты, богатые витаминами А, группы В, С, Е, минеральными солями и микроэлементами, включая йод, железо и многое другое. Сейчас прорабатываются различные механизмы реализации проекта, учитывается опыт других стран в этой сфере», - подчеркнул первый зампред партии «Нұр Отан».

В завершение Маулен Ашимбаев пригласил к сотрудничеству представителей НПО, родительские комитеты и экспертов в области питания.

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