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Жириновский устроил визгливую истерику на программе Соловьева

Депутат Государственной думы от Самарской области еще раз озвучил свои возможные планы обратиться в комиссию по этике Госдумы.

Фото : Главред13 сентября 2018, 16:20

В перерыве прямого эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" разгорелся очередной скандал. В центре внимания оказался эпатажный политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает Рамблер.

Жириновский вступил в перепалку с самарским депутатом Александром Хинштейном. Не исключено, что в ближайшее время последний обратится в думскую комиссию по этике.

Эмоциональный выпад Жириновского содержал множество оскорблений. Так, например, он назвал Хинштейна подлецом и пообещал вымазать его фекалиями. Об этом сообщает Рамблер.

Есть повод предположить, что речь Владимира Вольфовича при выключенных камерах могла быть более яркой. Однако, присутствующие в студии старались максимально сгладить углы.

Позже депутат Государственной думы от Самарской области еще раз озвучил свои возможные планы обратиться в комиссию по этике Госдумы в своем Twitter. Кроме того, он приложил запись эмоционального всплеска Жириновского.


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