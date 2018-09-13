Токаев поблагодарил Посла США в РК Крола за хорошую работу

Говоря о важности дальнейшего развития межпарламентских связей, собеседники отметили необходимость их активизации.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял Посла США в РК Джорджа Крола по случаю завершения его дипломатической миссии в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Отметив значительный вклад американского Посла в развитие двусторонних отношений, Токаев подчеркнул историческое значение официального визита Главы государства Назарбаева в Вашингтон в январе этого года. Важнейшим итогом переговоров с Президентом Трампом стало «Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве между Казахстаном и США в XXI веке».

Говоря о важности дальнейшего развития межпарламентских связей, собеседники отметили необходимость их активизации.

«Чем больше сенаторов, конгрессменов и даже сотрудников аппаратов американского Парламента будут приезжать к нам, тем больше в США будут знать о Казахстане, о внутренней и внешней политике нашей страны», - заявил Токаев.

Собеседники подчеркнули, что стратегический характер сотрудничества и партнерства между Казахстаном и США является важным элементом процесса укрепления безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Токаев, сославшись на обострение международной ситуации, отметил готовность лидера Казахстана содействовать разрядке напряженности. По словам Председателя Сената, политика укрепления сотрудничества во имя мира, безопасности, разоружения остается последовательной, принципиальной и неподвластной какой-либо конъюнктуре.

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