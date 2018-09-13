В Караганде у школьницы выявлен серозный менингит

Случаи заболевания серозным менингитом регистрируются на протяжении всего года.

Управление здравоохранения Здравоохранения Карагандинской области сообщило о выявлении серозного менингита у школьницы, передает Zakon.kz.

В больницу с симптомами серозного менингита поступила учащаяся школы-гимназии No102 Караганды.

"Дети наxодятся под наблюдением, занятия в классе проводятся", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения.

Там также отмечают, что случаи заболевания серозным менингитом регистрируются на протяжении всего года.

"Мы просим не путать серозный менингит с менингококковой инфекцией. Первое заболевание не представляет такой серьезной опасности как второе", - прокомментировали в ведомстве.

Серозная форма менингита обусловлена вирусной инфекцией. Возбудителями могут выступать энтеровирусы, вирус Эпштейн-Барра, вирус герпеса, цитомегаловирус, парамиксовирус (возбудитель эпидемического паротита), аденовирусы, вирусы гриппа, полиомиелита и кори. Именно какой вид вируса, был возбудителем серозного менингита выяснится после лабораторного анализа.

Серозный менингит зачастую сопровождается проявлениями ОРВИ: ринитом, кашлем, першением в горле.

В Управлении здравоохранения сообщили, что тяжелых случаев менингита в области не зарегистрировано. Все госпитализированные пациенты поступали в начальной форме, что обеспечивает своевременное лечение.

В подавляющем большинстве случаев при корректной и своевременной терапии серозный менингит имеет благоприятный исход. В среднем серозный менингит имеет длительность около 10 дней, максимум — 2 недели. Как правило, он проходит не оставляя после себя никаких последствий.

Лучшая профилактика менингита любой этиологии — это крепкая иммунная система - здоровое питание, активный образ жизни, закаливание. К профилактическим мероприятиям также следует отнести своевременное лечение острых инфекций, изоляцию заболевших, вакцинацию против туберкулеза, питье только очищенной или кипяченой воды, тщательное мытье овощей и фруктов, соблюдение личной гигиены.

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