Как работает программа защиты свидетелей в Казахстане

Могут ли человеку и его близким родственникам изменить внешность и место жительства при угрозе их жизни или имуществу.

Практически во всех странах мира существуют законы и программы о государственной защите людей, участвующих в уголовном процессе. Судя по зарубежным фильмам, им, как и их близким родственникам, при необходимости могут обеспечить проживание в другом городе, полностью поменять документы и даже изменить внешность с помощью пластической операции. Возможно ли все это в Казахстане, решил выяснить Zakon.kz, направив соответствующий запрос в МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, защита участников уголовного процесса регулируется положениями главы 12 Уголовно-процессуального кодекса РК «Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе» и закона «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» от 5 июля 2000 года.

Для этого даже существует специальное подразделение правоохранительных органов, которое занимается защитой лиц участвующих в уголовном процессе. В системе МВД РК этим занимаются сотрудники спецотдела, входящего в структуру Управления по борьбе с организованной преступностью ДКП, а в территориальных подразделениях УБОП ДВД данная функция возложена на группы по защите участников уголовного процесса.

Кто именно и по каким критериям подпадает под государственную защиту

В соответствии со ст. 95 и ст. 96 УПК РК орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять меры безопасности в отношении всех участников процесса.

Под защиту государства подпадает любой из участников уголовного процесса от случайного свидетеля, подозреваемого и обвиняемого до секретаря суда, дознавателя, судьи и прокурора. Тоже относится к членам их семей и близких родственников при наличии данных об угрозе совершения в отношении них насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния в связи с рассмотрением уголовных дел или материалов в суде, производством досудебного расследования.

Более четко перечень лиц, подлежащих государственной защите, определен в статье 3 закона «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе».

Также меры государственной защиты могут быть применены в отношении лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступлений, при наличии реальной угрозы совершения в отношении них насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния.

Как определяется степень опасности для непосредственного участника уголовного процесса

Меры безопасности к участникам уголовного процесса применяются при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о реальной угрозе убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными опасными противоправными действиями. Органы, обеспечивающие безопасность защищаемых лиц, обязаны в пределах своей компетенции принять предусмотренные настоящим законом меры государственной защиты. Государственной защите подлежат также родственники и их имущество.

Могут ли участникам уголовного процесса предоставить новое жилье, документы, изменить внешность

По информации МВД, меры безопасности применяются в целях обеспечения личной и имущественной безопасности защищаемых лиц при производстве дознания, предварительного следствия или в ходе судебного разбирательства. Орган, ведущий уголовный процесс, с учетом конкретных обстоятельств, вправе применить следующие процессуальные и иные меры безопасности:

1) официальное предостережение лицу, от которого исходит угроза насилия или совершения других запрещенных уголовным законом деяний, о возможном привлечении его к уголовной ответственности;

2) ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице;

3) избрание в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения, исключающей возможность применения (организации применения) в отношении лиц, участвующих в уголовном процессе, насилия или совершения (организации совершения) иных преступных деяний;

4) удаление из зала судебного заседания отдельных лиц;

5) проведение закрытого заседания суда;

6) допрос свидетеля судом без оглашения данных о его личности с использованием псевдонима; в условиях, исключающих его узнавание; без визуального наблюдения его другими участниками судебного разбирательства; с запрещением при необходимости производства видео-звукозаписи и иных способов запечатления допроса;

7) личная охрана, охрана жилища и иного имущества;

8) обеспечение в установленном порядке оружием, средствами индивидуальной защиты и техническими средствами;

9) временное помещение в безопасное место;

10) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;

11) переселение на другое место жительства, смена места работы (службы) или учебы, оказание помощи в трудоустройстве;

12) замена документов;

13) изменение внешности.

Переезд на другое место жительства, замена документов и изменение внешности являются исключительными мерами безопасности и применяются в случаях, если безопасность защищаемого лица не может быть обеспечена применением других мер безопасности.

Кроме того, в целях реализации указанных мер безопасности могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Защита участников уголовного процесса осуществляется с момента возникновения реальной угрозы жизни, здоровью, имуществу и до устранения угрозы безопасности.

Как часто приходится прибегать к программе защиты свидетелей

В первую очередь такие меры необходимы, когда расследуются дела об умышленных убийствах, бандитизме и иных преступлениях, вызвавших общественный резонанс, совершенных организованными преступными группами. Исходя из сложившейся ситуации, судебными органами и органами предварительного расследования выносятся постановления о применении мер безопасности.

Так, в 2016 году непосредственно органами внутренних дел применялись меры безопасности к участникам уголовного процесса в 477 случаях, в 2017 363, а за 7 месяцев текущего года в 211 случаях. В рамках обеспечения государственной защиты осуществлялись такие меры как, личная охрана, охрана жилища и иного имущества. Выносилось официальное предостережение лицам, от которых исходила угроза, а также применялось ограничение доступа к сведениям о защищаемых лицах.

Сколько денег выделяется государством для защиты участников уголовного процесса, и за какие меры безопасности приходиться платить им самим

Финансирование и материально-техническое обеспечение мер государственной защиты осуществляются в установленном порядке за счет бюджетных средств.

Расходы, связанные с применением мер безопасности, не могут быть возложены на защищаемое лицо.

Выплата пособий и компенсация расходов, связанных с переменой места жительства и работы, а также по изменению внешности осуществляются за счет бюджетных средств в соответствии с законодательством РК органом, обеспечивающим безопасность.

Какое наказание предусмотрено для тех, кто пытается оказать давление на свидетелей и других участников программы защиты участников уголовного процесса

Уголовные правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказаний предусмотрены главой 17 УК РК. Всего существует 30 видов уголовных правонарушений.

К примеру, за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования, возможно наказание до трех лет лишения свободы.

За восемь месяцев текущего года по фактам уголовных правонарушений против правосудия и порядка исполнения наказаний находилось в производстве 1 341 дело. По статье 422 (подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу) ведется 17 досудебных производств.

Как обеспечивается защита, если участником программы стал человек, находящийся в местах заключения, пожелавший сотрудничать со следствием

В соответствии со статьей 12 Уголовно-исполнительного кодекса РК (обеспечение личной безопасности), при установлении возникновения угрозы жизни, здоровью либо достоинству осужденного, администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание, принимаются незамедлительные меры по ее устранению. В том числе путем перевода осужденного в безопасное место, независимо от его согласия, а в случае угрозы двум и более осужденным - меры по переводу источника угрозы в безопасное место независимо от его согласия.

Осужденный, переведенный в безопасное место, отбывает наказание в условиях содержания, определенных ему до его перевода в безопасное место.

Подготовил Владимир Демидов

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