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Ринг-гёрлз боя Головкин — Альварес уволили из-за слишком сексуального видео

Нам никто не заплатил за них, и нас уволили - сказала одна из девушек.

Фото : YouTube13 сентября 2018, 20:59

Бывшие ринг-гёрлз первого поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, Кайла Фитц и Десси Митчесон, признались, что их уволили после нескольких видеороликов, сообщает Sports.kz.

Руководство главного спонсора, пивоваренной компании Tecate, посчитало их рекламные видео чересчур откровенными и прекратило сотрудничество с девушками.

— Они сказали, что эти видео слишком сексуальные. Нам никто не заплатил за них, и нас уволили, — признается Десси в интервью TMZ Sports.

Впрочем, ринг-гёрлз нашли в этом свои плюсы: теперь они могут снимать всё, что хотят, и собираются порадовать болельщиков еще одним горячим видео на этой неделе.

Рематч Головкин — «Канело» состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) в Лас-Вегасе.


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