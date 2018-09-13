В Омске откроют казахский культурный центр

Стороны выразили заинтересованность в расширении бизнес-связей между Омской областью и РК.

Консул Республики Казахстан в г. Омске Конысбек Жусупбеков встретился с главой региона Александром Бурковым, сообщает сообщает zakon.kz со ссылкой на Посольство РК в РФ.

Стороны обсудили развитие культурных и экономических связей, укрепление сотрудничества между регионами Казахстана и Омской областью.

"Республика Казахстан – самая близкая для нас в социальных, экономических и человеческих отношениях страна, с которой нас связывает многолетняя дружба. У нас налажены связи в сфере образования, культуры, спорта, экономики. Нам предстоит еще большая работа", - сказал Александр Бурков.

Он сообщил, что уже успел побывать с официальным визитом в Северо-Казахстанской области, в ходе которого состоялись встречи с бизнесом, кроме того, глава региона побывал на объектах культуры, аграрного сектора. В планах – посещение Павлодарской области.

Консул РК поздравил Александра Буркова с убедительной победой на выборах и высказал уверенность, что приграничное сотрудничество между российскими и казахстанскими регионами будет развиваться. Омская область, по его словам, является важным стратегическим партнером Республики Казахстан.

"На территории Омской области проживает 85 тысяч казахов. Мы с ними постоянно общаемся. В консульстве созданы удобные условия для приема граждан. Помогаем в организации образовательных, культурных мероприятий", – отметил Конысбек Жусупбеков.

От имени казахской диаспоры дипломат обратился к главе региона с предложением создать казахский культурный центр в Омске, где могли бы выступать с концертами творческие коллективы из Республики Казахстан, проводиться выставки, работать библиотека. Александр Бурков идею поддержал. Мэру Омска будет дано поручение подобрать помещение для открытия центра.

В ходе диалога глава региона и консул выразили заинтересованность в расширении бизнес-связей между Омской областью и Республикой Казахстан. Александр Бурков уверен, что перспективы сотрудничества есть в самых разных сферах.

"Есть перспективы активизировать связи в аграрном секторе. Наши селяне поставляют зерновую, масляничную продукцию. Она отличного качества. Омск является центром семеноводства. Также регион может предложить поставки автомобильной, сельскохозяйственной техники. У нас широкие возможности взаимодействия в сфере энергетики, машиностроения", – сказал руководитель Омской области.

На встрече обсуждалась возможность проведения в Омске форума для представителей бизнес-сообщества, предприятий регионов Казахстана. Его участниками станут крупные компании, предприятия среднего бизнеса с целью реализации проектов торгового, инвестиционного взаимодействия.

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