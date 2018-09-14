В Шахтинске может рухнуть жилая пятиэтажка

Владельцы магазина на первом этаже дома снесли несущую стену.

Еще одна «Бесоба» может случиться в Шахтинске Карагандинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Владельцы магазина на первом этаже жилой пятиэтажки снесли несущую стену. В результате пол в квартире на втором этаже за ночь провис на 3 см.

Двери они никому не открывают. Лишь прошлым вечером с помощью участкового, служб ЧС и акимата жильцам удалось попасть внутрь магазина.

– Грозилась мне в лицо, что она, если надо, разрушит все стены. Потому что она является владельцем. Пока оно держится, но малейшее колебание – всё улетит. Я сама строитель. Я знаю, я все это проходила. Это опасно, - сетовала житель дома Елена Полухина.

На вопрос, есть ли у нее разрешительные документы на снос стены, хозяйка магазина отказалась отвечать.

В акимате ситуацию в пятиэтажке называют аварийной. Чиновники создали рабочую группу и вызвали специалистов ГАСК и экспертов. Те должны дать экспертную оценку.

– Такие разрешения не даются. Без разрешения это было сделано. Со слов самой владелицы магазина, она сказала, что разрешение она нигде не брала. Самовольно снесла стену. Сделала укрепление, - прокомментировал специалист по вопросам ГО и ЧС акимата г. Шахтинск Нариман Ибкеев.

С 2012 года в Казахстане действует закон, запрещающий сносить несущие стены и делать любые перепланировки в старых жилых домах. В панельных, где все стены несущие, считается опасным сносить даже перегородки между ванной и туалетом.

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