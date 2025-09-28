#АЭС в Казахстане
Происшествия

Десятки людей экстренно эвакуировали из жилой пятиэтажки в Кокшетау

пожар в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 20:06 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Вечером 28 сентября в Кокшетау пожар разгорелся в жилом пятиэтажном доме по проспекту Назарбаева. Огонь вспыхнул на балконе четвертого этажа, после чего распространился на балкон этажом выше, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, для подачи воды на верхние этажи огнеборцы задействовали автолестницу, что позволило эффективно тушить огонь снаружи.

"По лестничному маршу огнеборцы вывели из задымленного подъезда 28 человек, среди которых было восемь детей. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семья с 13 детьми в Казахстане осталась без дома из-за пожара.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
