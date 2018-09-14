Индексацию пенсии и депозитов с привязкой к курсу в Казахстане проводить не будут - Сулейменов

По словам Тимура Сулейменова, население не должно беспокоиться насчёт обесценивания накоплений.

Индексацию пенсии и депозитов с привязкой к курсу в Казахстане проводить не будут. Это не предусмотрено законом, сказал Министр Нацэкономики, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

По словам Тимура Сулейменова, население не должно беспокоиться насчёт обесценивания накоплений. «Сколько будет это стоить в долларах - не должно быть таким важным», - пояснил свою позицию министр.

- Что касается индексации на изменение курса валюты это не предусмотрено. То есть, мы смотрим на то, чтобы не обесценивать за счет инфляции. А изменение курса валюты это не повод для индексации. Нужно смотреть на индекс изменения потребительских цен. Я думаю, на пенсии мы все будем жить в своей стране, и касательно сколько это будет в долларах - это не должно быть таким важным, - сказал Министр Национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Напомним, накануне мажилисмены заявили, что из-за ослабления тенге государство должно обеспечить защиту пенсионных накоплений и теньговых депозитов. В частности, Айкын Конуров предложил провести индексацию с привязкой к курсу. По его мнению, из-за пассивного наблюдения финрегулятора за происходящим, населению лишь приходится готовиться морально и терпеть убытки.

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