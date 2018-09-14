Назначен председатель комитета по контролю в сфере образования и науки

Им стал Талгат Ешенкулов.

Постановлением Правительства РК Ешенкулов Талгат Ильясович освобожден от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Приказом министра образования и науки назначен на должность председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 г. в Жамбылской области. В 1999 г. окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, в 2000 г. — университет «Кайнар», в 2010 г. — Академию государственного управления при Президенте РК. Экономист, юрист, доктор (PhD) государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 1997 г. Работал в коммерческих предприятиях, занимал различные должности в Управлении юстиции Жамбылской области, Министерстве финансов, Министерстве образования и науки, Верховном Совете, Министерстве охраны окружающей среды, Счетном Комитете РК.

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