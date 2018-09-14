Касымов согласился со справедливой критикой в отношении МВД

В текущем году по отрицательным мотивам из органов внутренних дел уволены около 600 сотрудников.

На брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов ответил по поводу частой критики в последнее время в адрес правоохранительных органов, передает корреспондент Zakon.kz.

«К сожалению, в последнее время МВД и, прежде всего, полиция подвергается жесткой критике. В большинстве случаев критика совершенно справедлива», - сказал он.

Как признал глава ведомства, действительно в деятельности полиции есть еще много нерешенных проблем и недостатков.

«Над этим мы работаем и не скрываем их от общества. Министерством проводится мониторинг критических публикаций в СМИ. По каждой такой информации при выявлении серьезных нарушений дисциплины и законности принимаются жесткие меры реагирования вплоть до увольнения сотрудников. В текущем году по отрицательным мотивам из органов внутренних дел уволены около 600 сотрудников», - сообщил он.

Ксения Давыдова, Астана

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