Сколько зарабатывают пиратские сайты с сериалами

Практически каждый второй фильм, вышедший в кино в 2018 году, был слит в сеть нелегальными онлайн-кинотеатрами.

Специалисты компании Group-IB подсчитали, что средний месячный доход владельцев пиратских сайтов достигает 10 тысяч долларов (около 700 тысяч рублей). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как сообщили исследователи, доход пиратов зависит от рекламодателей. Основными «спонсорами» нелегальных площадок являются игровые сайты и онлайн-казино. Предложения их услуг зачастую вставляются непосредственно в видеоряд. За тысячу просмотров пользователей площадка зарабатывает около трех долларов (примерно 200 рублей).

Сообщается, что сейчас создание портала с нелегальным контентом обходится преступникам в 240 долларов (16,8 тысяч рублей), что позволяет быстро окупить бизнес. Это произошло из-за популяризации CDN-сервисов (сети дистрибуции контента), которые объединяют серверы пиратов по всему миру и ускоряют передачу данных юзерам. Ранее такой сервис мог обойтись в сотни тысяч долларов.

Эксперты подсчитали, что на каждого россиянина, имеющего доступ к сети, приходится в среднем 110 просмотров пиратских копий в год. Сообщается, что практически каждый второй фильм, вышедший в кино в 2018 году, был слит в сеть нелегальными онлайн-кинотеатрами.

За 2017 год аудитория пиратских ресурсов выросла на 12 процентов. Эксперты предполагают, что рост числа посетителей будет продолжаться.

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