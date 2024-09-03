Казахстанские кинотеатры стали меньше зарабатывать

Во втором квартале 2024 года доходы кинотеатров в Казахстане упали до минимального уровня за последние два года, составив 6,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Data hub Первого кредитного бюро со ссылкой на данные Бюро нацстатистики РК, последний раз такой низкий уровень доходов наблюдался в третьем квартале 2022 года.

"С учетом изменения цен на услуги кинотеатров, во втором квартале текущего года доходы упали на треть по сравнению с первым кварталом и на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Алматы приходится 38% от общих доходов кинотеатров страны. Доходы кинотеатров в Алматы во втором квартале 2024 года составили 2,5 млрд тенге, что значительно ниже, чем во втором квартале 2023 года (4,3 млрд тенге). Это снижение произошло на фоне роста цен на услуги кинотеатров в городе на 13%", – пишут аналитики.

Отмечается, что несмотря на значительное снижение доходов, кинотеатры в Алматы по-прежнему зарабатывают больше, чем в любом другом регионе страны, включая Астану, где доходы во втором квартале составили 1,8 млрд тенге.

"Однако, если рассчитать доходы на душу населения, Астана немного опережает Алматы: 1,2 тыс. тенге против 1,1 тыс. тенге соответственно. Оба показателя существенно выше среднего уровня по Казахстану, который составляет 329 тенге на душу населения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали меньше разводиться. Согласно результатам опроса, 95,4% казахстанцев удовлетворены отношениями в семье.

