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В США из-за урагана 150 человек оказались в ловушке

Cтало известно о возможности наводнений в результате урагана.

Фото : Корреспондент.net14 сентября 2018, 14:55

В американском городе Нью Берн, штат Северная Каролина, около 150 человек оказались в ловушке из-за надвигающегося на страну урагана Флоренс, передает в прямом эфире телеканал CNN.

На сайте телеканала также сообщается, что тропический циклон принесет Соединенным Штатам около 38 триллионов литров осадков в виде дождя. Отмечается, что такого объема воды достаточно, чтобы 15 миллионов олимпийских бассейнов.

Ранее сообщалось, что в США более тысячи авиарейсов были отменены из-за урагана Флоренс.

Также стало известно о возможности наводнений в результате урагана.


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