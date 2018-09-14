Сентябрь – самый травмоопасный месяц для казахстанцев

Самым несчастливым днем и лидером по количеству обращений в 2017 году стало 9 сентября.

Специалисты информационно – аналитического центра Страховой компании (ИАЦ СК) «Kompetenz» проанализировали статистику несчастных случаев, произошедших с клиентами компании с 2013 по 2017 год, и выяснили, что наиболее часто неприятности случаются в первые месяцы осени. Вероятность наступления несчастного случая в сентябре и октябре почти на 14% выше среднего, передает Zakon.kz.

Как отмечается, сентябрь – самый травмоопасный месяц для жителей Казахстана, вероятность угодить в «неприятность» с наступлением осени увеличивается на 14%. Как правило, обращения связаны с различными травмами, ожогами, отравлениями, укусами животных и насекомых и другими неприятными событиями, которые покрываются полисами страхования от несчастных случаев.

На протяжении 4-х лет (в период с 2013 по 2016 г.) месяцы - сентябрь и октябрь становились лидерами по среднему количеству обращений по полисам страхования от несчастных случаев. Статистика компании свидетельствует о том, что частота наступления несчастных случаев в период с сентября по октябрь возрастает примерно на 14%.

«Причина повышенного травматизма довольно естественна – в начале осени люди возвращаются из отпусков, а после отдыха не у всех получается быстро войти в привычный для себя режим: у многих снижена концентрация, это и приводит к несчастным случаям как на работе, так и дома», - отмечается в исследовании.

Кроме того, сентябрь является началом учебного года у школьников. Именно в осенние месяцы очень сильно возрастает школьный травматизм.

Всего по данным министерства здравоохранения, за шесть месяцев 2018 года дети в возрасте до 17 лет получили 89 010 травм, из них 2 299 – это школьные травмы. Мальчики получают травмы чаще девочек, что объясняется их большей подвижностью и некоторой бравадой, желанием казаться сверстникам более сильными и бесстрашными.

Что касается статистики по регионам, больше всего «школьных» и «спортивных» детских травм приходится на Караганду (15,5%), Алматы (12,1%), Павлодарскую область (10,9%), Астану (7,9%) и Северо-Казахстанскую область (7,6%). На эти регионы суммарно приходится 54% всех травм по республике.

Самым несчастливым днем и лидером по количеству обращений в 2017 году стало 9 сентября. Любопытно, что в 2017 году 13-е число месяца дважды выпадало на пятницу – 13 января 2017 и 13 октября 2017, в эти дни количество обращений в страховую компанию оказалось заметно ниже среднего показателя.

«Таким образом, «пятница, 13-е» свою репутацию не оправдала. Это же касается и статистики ДТП: согласно данным ИАЦ СК «Kompetenz» среднее количество ДТП, происходящих в пятницу, выпадающую на 13-ое число, ни сколько не выше среднего количества ДТП в любую другую пятницу», - отметили в компании.

Согласно данным проведенного исследования, самым безопасным месяцем в анализируемом периоде был июнь. А 18 июня 2017 в воскресенье был зафиксирован «счастливый» минимум – в компанию обратилось меньше всего пострадавших.

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