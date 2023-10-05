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Сентябрь 2023 года стал самым жарким в истории

Сентябрь 2023 года признали самым жарким в истории Фото: pxhere
Очередной температурный рекорд 2023 года: по данным метеорологов, прошедший месяц стал самым жарким сентябрем за всю историю наблюдений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press, сентябрь 2023-го оказался на 0,93°С теплее среднего сентябрьского показателя за период с 1991-го по 2020 годы. Средняя температура в прошлом месяце по всему миру составила 16,38°С. Это самый жаркий сентябрь за 83 года. До этого рекорд принадлежал сентябрю 2020-го.

Это уже четвертый температурный рекорд 2023 года – ранее самыми жаркими за все время наблюдений признали июнь, июль и август. Но если для летних месяцев сильная жара в целом понятна, то для сентября такие высокие температуры – это аномалия.


"Это просто невероятно. Никогда не видел ничего подобного ни в одном месяце по нашим записям", – прокомментировал Карло Буонтемпо, директор программы по изучению изменений климата Copernicus.

Другие климатологи высказались еще жестче. По словам немецкой исследовательницы Фридерики Отто, аномально жаркие летние месяцы и сентябрь – это "смертный приговор людям и экосистемам", поскольку сильный зной наносит ущерб инфраструктуре и урожаю. Ученых особенно беспокоит быстрое и непрерывное повышение температуры мирового океана.

Ранее в ОАЭ зафиксировали самый жаркий день в году, когда температура днем составила 51°С.

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