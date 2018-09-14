"Умные" светофоры появятся на дорогах Алматы

В мегаполисе планируется модернизировать работу светофоров.

В Алматы в ближайшее время власти планируют установить 450 "умных" светофоров и в пилотном режиме внедрить smart-освещение автомобильных дорог. Об этом сообщил заместитель управления пассажирского транспорта Алматы Ерлан Адилов, передаёт корреспондент BNews.kz.

"В текущем году мы начали разрабатывать проектно-сметную документацию по модернизации светофоров. Мы планируем внедрить порядка 450 светофоров. Они должны будут работать в адаптивном режиме", - рассказал он.

Нововведения, по заверениям Адилова, позволят моделировать транспортные потоки. Кроме того, в пилотном режиме совместно с Центром развития Алматы будет внедряться smart-освещение автомобильных дорог и smart-паркинг. На сегодня в Алматы более 11 тысяч парковочных мест, установлено более 120 паркоматов.

Ерлан Адилов также добавил, что для развития системы электронной оплаты в общественном транспорте Алматы внедряется SMS-оплата и оплата QR-кодом. Кроме того, в городе за счет инвесторов будет установлено 60 систем фото-видео фиксации Сергек, которые будут фиксировать нарушения транспортных средств.

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