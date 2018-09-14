Послу Казахстана вручили ноту из-за чрезмерных проверок кыргызстанцев в аэропорту Алматы

В МИД Кыргызской Республики считают, что чрезмерные проверки в аэропорту недопустимы и унижают достоинство.

МИД Кыргызской Республики вручило послу Казахстана Кариму Кокрекбаеву ноту протеста в связи с чрезмерными проверками кыргызстанцев в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МИД КР.

«В связи с продолжающимися случаями и фактами обращения граждан Кыргызской Республики о систематических чрезмерных проверках со стороны казахстанских компетентных органов в Международном аэропорту г.Алматы», - говорится в сообщении.

14 сентября 2018 года в МИД КР был приглашен посол Казахстана в Кыргызстане Карим.Кокрекбаев.

«В ходе встречи кыргызской стороной повторно была выражена озабоченность действиями компетентных органов Республики Казахстан и настоятельная просьба особо обратить внимание на недопустимость чрезмерных и унижающих достоинство действий со стороны должностных лиц компетентных органов Республики Казахстан. Послу Казахстана была вручена соответствующая Нота МИД Кыргызской Республики», - отметили в тексте.

Также упоминается, что Министерство иностранных дел Кыргызстана отслеживает ситуацию и продолжит работу с казахстанской стороной по данному вопросу.

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