Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Ожидаются пыльные бури и заморозки.

В Костанайской, Туркестанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 сентября в Костанайской области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с. 15 сентября местами по Туркестанской области сохраняется усиление восточного ветра 15-20 м/с. Днем 15 сентября на территории Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. Ночью 15 сентября по Восточно-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 3°С.

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