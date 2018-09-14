Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
Ожидаются пыльные бури и заморозки.
Фото : из открытых источников14 сентября 2018, 18:41
В Костанайской, Туркестанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
15 сентября в Костанайской области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с. 15 сентября местами по Туркестанской области сохраняется усиление восточного ветра 15-20 м/с. Днем 15 сентября на территории Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. Ночью 15 сентября по Восточно-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 3°С.
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