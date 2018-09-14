Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Ожидаются пыльные бури и заморозки.

Фото : из открытых источников14 сентября 2018, 18:41

В Костанайской, Туркестанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 сентября в Костанайской области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с. 15 сентября местами по Туркестанской области сохраняется усиление восточного ветра 15-20 м/с. Днем 15 сентября на территории Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. Ночью 15 сентября по Восточно-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 3°С.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты