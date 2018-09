У iPhone XR нашли серьёзный недостаток

Основатель ресурса Tech.pinions Бен Баярин нашёл в основной камере iPhone XR серьезный недостаток: в портретном режиме она распознает только людей. Об этом он рассказал в "Твиттере", пишет Лайф.

При съёмке других объектов портретный режим не работает: система просто не размывает фон. Получается обычное фото без боке.

Напомним, Phone XR оснащен одинарной камерой. Несмотря на это, у него есть портретный режим.

Баярин сравнил устройство Apple с серией Google Pixel 2. У этих смартфонов также одна камера, но они поддерживают портретный режим за счёт более чувствительного сенсора. В этом режиме устройства от Google могут снять любой объект.

12 сентября Apple представила три iPhone: XS, XS Max и XR. Третья модель считается самой доступной. Она предлагается в шести цветах: чёрном, белом, синем, коричневом, красном и жёлтом.

Only knock I discovered on the iPhone Xr is that portrait mode only works on humans. This is due to how Apple implemented portrait mode using a single camera system.



Pixel 2 does portrait on any object using one lens.



Hopefully Apple makes sure customers understand this.