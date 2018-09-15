Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

У iPhone XR нашли серьёзный недостаток

Смартфон уступил серии Google Pixel 2 по возможностям съёмки в портретном режиме.

Фото : © AP Photo/Marcio Jose Sanchez15 сентября 2018, 01:55

Основатель ресурса Tech.pinions Бен Баярин нашёл в основной камере iPhone XR серьезный недостаток: в портретном режиме она распознает только людей. Об этом он рассказал в "Твиттере", пишет Лайф.

При съёмке других объектов портретный режим не работает: система просто не размывает фон. Получается обычное фото без боке.

Напомним, Phone XR оснащен одинарной камерой. Несмотря на это, у него есть портретный режим.

Баярин сравнил устройство Apple с серией Google Pixel 2. У этих смартфонов также одна камера, но они поддерживают портретный режим за счёт более чувствительного сенсора. В этом режиме устройства от Google могут снять любой объект.

12 сентября Apple представила три iPhone: XS, XS Max и XR. Третья модель считается самой доступной. Она предлагается в шести цветах: чёрном, белом, синем, коричневом, красном и жёлтом.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты