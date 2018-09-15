Взвешивание Головкина и Альвареса чуть не обернулось стычкой

Бойцы показали почти равный вес.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) прошли официальное взвешивание перед вторым боем, сообщает championat.com.

Головкин показал 72,393 кг, а вес Альвареса составил 72,300 кг. После прохождения взвешивания бойцы должны были пройти традиционную битву взглядов, но она едва не закончилась потасовкой.

Пока боксёры возвращались в рабочий ритм, их команды закидывали друг друга едкие комментарии. Преимущество в этом было, конечно, на стороне штаба казахстанского боксёра, ведь это у соперника возникли проблемы с комиссией.

«Все те глупости, которые команда Альвареса и он сам говорили обо мне, я использовал в качестве дополнительной мотивации при тренировках накануне нашего второго боя. Не исключаю, что заявления Сауля были сделаны от злости, но я не обращаю на это внимания. Я знаю, какие ошибки допустил в первом поединке, и знаю, как их исправить. В свою работу на ринге я внёс радикальные изменения, которые вы увидите», — сказал Головкин The Ring.

В итоге обычно спокойный Альварес в каждом интервью обещает досрочно разобраться с Головкиным и даже отказался от участия во всех совместных медиа-активностях с Геннадием. Настолько сильно отвращение мексиканца.

Второй бой Головкин - Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. По времени Астаны поединок начнется утром 16 сентября

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