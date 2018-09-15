Житель Костанайской области должен был стать донором для сестры, но попал в тюрьму

Состояние у женщины тяжелое: прошла пять сеансов химиотерапии.

У молодой женщины из Карабалыка острый миелобластный лейкоз. Спасти ее может только пересадка костного мозга. Донор найден, он подходит стопроцентно — это единственный родной брат Жулдыз. Но 8 сентября молодого человека задержали полицейские, ему грозит срок, zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

«Она первым делом брата пожалела, когда узнала. И только на следующий день впала в депрессию. Спрашивает: «Что же теперь со мной будет?» — рассказывает мать Жулдыз, Раиса Арестанова.

Мама Жулдыз добивается разрешения на этапирование сына в Национальный научный центр онкологии и транспланталогии, где в начале октября дочь ждут на операцию.

Жулдыз Арестановой 31 год. У нее семилетняя дочь. Состояние у молодой женщины тяжелое: прошла пять сеансов химиотерапии. Единственно возможный донор — ее родной брат, Нурлан Арестанов. Его полностью обследовали, мужчина сдал все положенные анализы. В выписке истории болезни Жулдыз он вписан как полный совместимый донор. Также в документе значится: «учитывая высокий риск, больной показана ТКМ (трансплантация костного мозга)».

Раиса Арестанова уже обратилась в департамент внутренних дел Костанайской области. Была на приеме у заместителя начальника ДВД по следствию. Ей сказали, что решение об этапировании можно принять только коллегиально, направили в областной суд и областную прокуратуру.

Мать задается вопросом: ведь по служебной надобности задержанных могут этапировать, так почему бы не сделать это сейчас, когда речь идет о жизни человека, пишет издание.

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