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В Австралии ищут маньяка, втыкающего в клубнику иглы

Потребителям клубники настоятельно советуют разрезать ягоды перед тем, как их есть.

Фото : РИАМО в Подольске15 сентября 2018, 14:22

Сто тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) обещают выплатить власти австралийского штата Квинсленд тому, кто поможет поймать злоумышленников, подкладывающих в клубнику швейные иглы, сообщает РИА Новости.

Полиция сообщает, что иглы и булавки были обнаружены в клубнике как минимум шести австралийских производителей.

Премьер-министр штата Анастейша Палашек заявил, что кто-то пытается саботировать производство клубники в штате, ставя при этом под угрозу жизни малышей и взрослых.

Потребителям клубники настоятельно советуют разрезать ягоды перед тем, как их есть.

Премьер штата заверила, что правоохранители делают все возможное, чтобы найти злоумышленников. Им грозит как минимум 10 лет тюрьмы.


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