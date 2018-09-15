В Австралии ищут маньяка, втыкающего в клубнику иглы

Потребителям клубники настоятельно советуют разрезать ягоды перед тем, как их есть.

Сто тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) обещают выплатить власти австралийского штата Квинсленд тому, кто поможет поймать злоумышленников, подкладывающих в клубнику швейные иглы, сообщает РИА Новости.

Полиция сообщает, что иглы и булавки были обнаружены в клубнике как минимум шести австралийских производителей.

Премьер-министр штата Анастейша Палашек заявил, что кто-то пытается саботировать производство клубники в штате, ставя при этом под угрозу жизни малышей и взрослых.

Потребителям клубники настоятельно советуют разрезать ягоды перед тем, как их есть.

Премьер штата заверила, что правоохранители делают все возможное, чтобы найти злоумышленников. Им грозит как минимум 10 лет тюрьмы.

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