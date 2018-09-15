Бывший чиновник сбил в Петропавловске двух девушек

Обе девушки находятся в тяжелом состоянии.

В Петропавловске двух девушек сбили возле развлекательного комплекса «Ударник». Подозреваемым в совершении наезда является бывший сотрудник Службы экономических расследований областного департамента госдоходов Алишер Сейткереев, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание Петропавловск.news.

Сейткереев отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Не исключено, что за рулем джипа на самом деле был не он, а тот, кто сбежал с места совершения ДТП — по неподтвержденной информации, сын руководителя одной из крупных фирм Петропавловска, занимающейся обслуживанием дорог.

ДТП произошло в ночь с 14 на 15 сентября. Под колесами разогнавшейся иномарки оказались две девушки, сейчас они в тяжелом состоянии — 1996 года рождения госпитализирована в реанимацию третьей горбольницы с предварительным диагнозом «сочетанная травма» (задеты разные органы); данные второй пешеходки на месте установлены не были, ее увезли в областную больницу с подозрением на ушиб головного мозга, планируется операция.

Вероятнее всего, водитель был сильно пьян. Те, кто были в машине, по информации издания, покинули место ДТП. На видео видно, что скорость автомобиля была приличной, хотя на этом отрезке улицы вблизи проспекта Конституции Казахстана разогнаться практически негде. Более того, там установлен знак ограничения скорости и она не должна превышать 20 км в час.

— По факту ДТП, в результате которого водителем автомашины «Лексус» были сбиты две девушки, начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены судебные экспертизы. Проводится расследование, — прокомментировали в пресс-службе Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

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