С размахом отметил свое 90-летие Ерейментауский район

От имени главы региона М. Мурзалина сельчан с юбилеем района поздравила заместитель акима области Айна Мусралимова.

Сегодня один из крупных регионов Акмолинской области - Ерейментауский район - отмечает свое 90-летие. За этот исторический период район достиг огромных успехов и достижений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

На сегодня регион обретает новый облик, строит смелые планы на будущее. Государство уделяет большое внимание инфраструктурному развитию района, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, укреплению материально-технической базы социальных объектов. Проведен ремонт средней школы, школы-интерната в поселке, идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в с. Торгай открылся частный детский сад.

Район знаменит тем, что здесь родились великие батыры Казахской степи, среди которых особое место занимает сподвижник хана Абылая, национальный герой, великий полководец, главнокомандующий армиями трех жузов Богенбай батыр, чьи ратные подвиги прославил его земляк Үмбетей жырау.

Поэтому не случайно праздничные мероприятия начались с экскурсии по историко-краеведческому музею им. Богенбай батыра.

Продолжением темы исторических подвигов предков стало открытие бюста Малай батыру на аллее батыров и посещение сакральных мест Ерейментауского района.

От имени главы региона М. Мурзалина сельчан с юбилеем района поздравила заместитель акима области Айна Мусралимова.

Она особо подчеркнула, что юбилей отмечается в рамках программы «Рухани жаңғыру». Девяносто лет, отметила докладчик, оставили свой след в летописи. Вместе со страной мы жили едиными целями, шаг за шагом поднимаясь на новую ступень.

Ерейментау стал примером для всех других городов в использовании альтернативных источников энергии. Три года назад была введена первая в стране ветряная электростанция, давшая импульс развитию идеи зеленой экономики в Казахстане.

За личный вклад, становление социально-экономического развития лучшие представители района награждены благодарственными письмами акима области М.Мурзалина. В их числе водитель «Эко Жәрдем» Жанболат Жаканбаев, врач-реаниматолог Виктор Шалаев, на счету которого более сотни спасенных жизней.

Также акиму района В. Радченко вручен сертификат на 100 млн. тенге на строительство нового музея, который планируется открыть в 2019 г.

Настоящим украшением праздника стала выставка работ ерейментауских умельцев «Я здесь живу и край мне этот дорог», где экспонировались картины и музей живых фигур.

Праздник района продолжился состязанием акынов «Көзіме бір көрінші, Ерейментау...», в котором приняли участие известные айтыскеры из разных регионов области.

Празднование 90-летия района продолжилось в живописном месте - на ипподроме у села Малтабар.

В праздничном убранстве гостей встречал импровизированный этноауыл, который более двадцати нарядными юртами притягивал взор гостей. Здесь много народа собралось у борцовского ковра. Борьба с древности была украшением любого национального праздника.

Также прошли и конно - спортивные состязания. Отдельно гостям запомнилась аламан - байга на 20 км.

Без преувеличения можно сказать, что все события этого дня жителям района и гостям запомнятся надолго. Участники праздничных мероприятий были согласны в одно - такого грандиозного торжества не было давно.

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