Прожиточный минимум в Казахстане вырос на 16%

Глубина бедности во втором квартале 2017 года составляет 0,9%.

С 1 января 2018 года в Казахстане была изменена структура прожиточного минимума путем увеличения в ней доли непродовольственной части с 40% до 45%. В результате величина прожиточного минимума в сравнении с 2017 годом увеличилась до 16%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

На официальном сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан опубликованы данные по уровню бедности с учетом изменения структуры величины прожиточного минимума. Так, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) во II квартале 2018 года составила 4,7%, что на 2,5 п.п. ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года (7,2% за II квартал 2017 года).

При этом Комитетом по статистике в целях сопоставимости данных указанные показатели приведены с учетом изменения структуры величины прожиточного минимума как в текущий так и в прошлый период, то есть за II квартал 2017 года пересчитаны по новой структуре прожиточного минимума, введенной с 1 января 2018 года.

С учетом этого глубина бедности во втором квартале 2017 года составляет 0,9%, что выше на 0,1% чем уровень этого года, а острота бедности – 0,2% или на уровне второго квартала 2018 года.

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