Миллион казахстанских семей живут с доходом ниже прожиточного минимума

Во втором квартале 2024 года в Казахстане зафиксировали 179,4 тыс. домашних хозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума. Это на 0,9% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го, сообщает Zakon.kz.

По информации ranking.kz, большинство проживающих в домохозяйствах, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, входили в состав семей из пяти и более человек: 889,2 тыс. граждан.

Еще 86,6 тыс. казахстанцев проживали в таких домохозяйствах, состоящих из четырех человек, 35,6 тыс. –в домохозяйствах, состоящих из трех человек, 14,6 тыс. – в домохозяйствах, состоящих из двух человек, 1,4 тыс. – в домохозяйствах, состоящих из одного человека.

В разрезе регионов больше всего домашних хозяйств с подобными крайне низкими доходами насчитывалось в Туркестанской области: 23,3 тыс., минус 13,9% за год.

Вторую и третью строчки антирейтинга заняли Алматы (19,3 тыс.) и Жетысуская область (12,7 тыс.). Меньше всего таких домохозяйств было зафиксировано в Улытауской области: 2,6 тыс.

Количество домохозяйств, имеющих доходы ниже стоимости продовольственной корзины, составило 7,5 тыс., минус 19,8% за год. В них проживали 42,2 тыс. человек – на 29,1% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего таких экстремально бедных домохозяйств насчитывалось в Шымкенте: 3 тыс. В тройку антилидеров также вошли Восточно-Казахстанская область (1,7 тыс. домохозяйств, годовой рост – в 2,2 раза) и Алматы (1,2 тыс., плюс 4,7%).

В Шымкенте численность проживающих в домохозяйствах с доходами ниже стоимости продовольственной корзины составляла 19,2 тыс. человек, в Восточно-Казахстанской области – 8,6 тыс. человек, в Алматы – 7,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из оборота в Казахстане изъяли фальшивые банкноты на 43 млн тенге.

