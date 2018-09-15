ХК «Сарыарка» одержал первую победу в сезоне

В домашнем матче счет составил 5:4.

В домашнем матче ХК "Сарыарка" одержал победу над пермским ХК"Молот - Прикамье", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт карагандинского клуба.

Счет в матче открыл игрок команды черно-желтых – Павел Махановский. Во второй двадцатиминутке последовали три ответные шайбы в ворота Никиты Бояркина, но, оформив дубль, Махановский сократил разрыв, а Айрат Зиазов сравнял счет. В последней трети матча карагандинцам удалось вырваться вперед и сохранить преимущество.

ХК "Сарыарка" (Караганда) - ХК"Молот - Прикамье" (Пермь) 5:4 (1:0; 2:3;2:1);

1:0 – Махановский (Назаркин, Кицын) - 13:38;

1:1 - Ерохин (Шайхулов, Абрамов) - 27:41 ГБ;

1:2 - Васильев (Шайхулов, Волков) - 28:04 ГБ;

1:3 - Абрамов (Ремов) - 30:12;

2:3 - Зиазов (Ибатуллин , Раисов ) - 37:48 ГБ;

3:3 – Махановский (Никулин, Антоновский) - 38:39;

4:3 - Раисов ( Зиазов) - 40:53;

4:4 - Абрамов (Шайхулов , Дельнов) - 52:10 ГБ;

5:4 - Тврдонь( Зиазов) - 53:43;

Вратари: Бояркин – Дорожко.

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