Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Психолог 20 раз ударил соседа из-за сломанного детского самолётика

Мужчине было наложено восемь швов, он получил сотрясение мозга, а всего психолог ударил его 20 раз.

Фото : © VK/Константин Саркисян15 сентября 2018, 21:55

В Москве психолог Константин Саркисян избил своего соседа из-за сломанного детского самолётика, который повредил шестилетний сын врача. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам психолога, его сын играл во дворе и сломал самолётик соседской девочки. Та пошла к дедушке и нажаловалась, после чего тот якобы обматерил жену врача самыми последними словами и даже поднял на неё руку. В связи с этим Константин и ответил ему, применив физическую силу.

При этом у соседа другая версия произошедшего. По его словам, он якобы попросил у матери мальчика новый самолётик, причём от денег отказался, после чего во двор вышел Константин и избил его.

По данным телеграм-канала, мужчине было наложено восемь швов, он получил сотрясение мозга, а всего психолог ударил его 20 раз. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты