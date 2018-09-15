Психолог 20 раз ударил соседа из-за сломанного детского самолётика

Мужчине было наложено восемь швов, он получил сотрясение мозга, а всего психолог ударил его 20 раз.

В Москве психолог Константин Саркисян избил своего соседа из-за сломанного детского самолётика, который повредил шестилетний сын врача. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам психолога, его сын играл во дворе и сломал самолётик соседской девочки. Та пошла к дедушке и нажаловалась, после чего тот якобы обматерил жену врача самыми последними словами и даже поднял на неё руку. В связи с этим Константин и ответил ему, применив физическую силу.

При этом у соседа другая версия произошедшего. По его словам, он якобы попросил у матери мальчика новый самолётик, причём от денег отказался, после чего во двор вышел Константин и избил его.

По данным телеграм-канала, мужчине было наложено восемь швов, он получил сотрясение мозга, а всего психолог ударил его 20 раз. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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