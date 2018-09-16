В Алматинской области произошел пожар

Обошлось без пострадавших.

В ночь на 16 сентября в Илийском районе Алматинской области произошел пожар, передает Zakon.kz.

По информации КЧС МВД РК, произошел хлопок газовоздушной смеси на территории дачного общества "Виктория" в контейнере со строительными материалами.

15.09. в 21-24 Илииский р-н, Ащибулакский с/о, д/о. Виктория ул. 3 линия, без номера, на территории частного жилого дома произошел пожар внутри вагончика с строительными материалами на площади 36 кв.м. Пожар локализован в 22-15 и ликвидирован в 22-23. До прибытия пожарного расчета был взрыв газового баллона внутри вагончика. Жертв и пострадавших нет. Выезжали: ДЧС (3 сотрудника и 1 ед. техники).

Площадь составила 36 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

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