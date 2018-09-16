На Филиппинах число жертв тайфуна "Мангхут" достигло 13 человек

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером.

Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 13 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости

Ранее сообщалось о трех погибших, двух раненых и одном пропавшем без вести. Исполнительный директор NDRRMC Рикардо Джалад добавил, что число жертв разгула стихии может увеличиться.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) сообщило, что порывы ветра на некоторых островах архипелага достигают 170 км в час, а высота волн на севере Лусон может достигать шесть метров высоты. Кроме того, ожидаются сильные осадки, выпущено предупреждения об опасности затопления.

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