В Астане сгорела донерная
На месте ликвидации пожара было задействовано 12 сотрудников и 3 единицы специализированной пожарной техники.
Фото : КЧС МВД РК16 сентября 2018, 15:49
Сегодня горел отдельностоящий контейнер, переоборудованный под донерную, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Пожар произошел по адресу: р-н Алматы, улица Кюйши Дина, 31. Горело потолочное перекрытие и наружная обшивка.
"Площадь пожара составила 30 кв. м. Пожар начался в 12.46, локализован в 12.56, ликвидирован в 13.02. Жертв и пострадавших нет. На месте ликвидации пожара было задействовано 12 сотрудников и 3 единицы специализированной пожарной техники", - говорится в сообщении.
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