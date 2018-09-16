В Астане сгорела донерная

На месте ликвидации пожара было задействовано 12 сотрудников и 3 единицы специализированной пожарной техники.

Фото : КЧС МВД РК

Сегодня горел отдельностоящий контейнер, переоборудованный под донерную, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК. Пожар произошел по адресу: р-н Алматы, улица Кюйши Дина, 31. Горело потолочное перекрытие и наружная обшивка. "Площадь пожара составила 30 кв. м. Пожар начался в 12.46, локализован в 12.56, ликвидирован в 13.02. Жертв и пострадавших нет. На месте ликвидации пожара было задействовано 12 сотрудников и 3 единицы специализированной пожарной техники", - говорится в сообщении.

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