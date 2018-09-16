В Алматы подвели итоги конкурса на лучшее яблочное меню

Для участия в конкурсе шеф-повара ресторанов создали абсолютно новое меню для своих посетителей, в рецепты блюд которых обязательно был включен основной ингредиент, символ Алматы – яблоко.

В День празднования 1002-летия Алматы в Парке Первого Президента РК состоялось подведение итогов конкурса на лучшее яблочное меню «Алматы – вкус яблок», учрежденного акиматом мегаполиса. Из более чем 50 участников жюри выбрали семерку лучших, которых наградили ценными призами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Так, победителем в номинации «Лучшее яблочное меню» стал ресторан «Baursak city», получивший полугодовую ротацию рекламного ролика на телеканале Алматы. «Лучший яблочный салат» приготовил шеф-повал ресторана «Абай», благодаря чему заведению обеспечена годовая ротация на медиабордах мегаполиса. Поездку по туристическим местам Казахстана ждет персонал ресторана «Social group» за «Лучший десерт из яблок». Обучение персонала от компании «Best Rast Consalt» получит ресторан «Алаш» за «Лучшее оформление». За приготовление «Лучшего яблочного напитка» награждается ресторан «Gato», сотрудникам которого предоставляется футбольное поле для проведения соревнований и тимбилдингов. За «Лучшую подачу блюд» награжден ресторан «Дареджани» публикацией статьи в журнале «Crème Brulee».

Приз зрительских симпатий завоевал шеф-повар городского кафе «Presso» и получил в награду путевку на саммит рестораторов и отельеров «ПИР ЭКСПО-2018», проводимый в городе Москва.

Напомним, что в рамках Дня города для участия в конкурсе шеф-повара ресторанов создали абсолютно новое меню для своих посетителей, в рецепты блюд которых обязательно был включен основной ингредиент, символ Алматы – яблоко. В меню алматинских заведений появились такие кулинарные шедевры, как: утиная грудка «МАГРЕ» с яблочным пюре и сливочным соусом, отбивная телятина в винном соусе с яблоком, паппарделле с уткой и яблоком и белым вином, яблочный штрудель, лимонады яблоко-алоэ и многое другое.

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