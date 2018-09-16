Крупный пожар в Алматы пытаются потушить третий час

В данное время угроза распространения огня на жилые дома снята.

Начавшийся в 13.59 в Алматы пожар до сих пор не потушили, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турксибском районе города на улице Закарпатской загорелся сухостой, по предварительным оценкам площадь составляет 10 гектаров.

Пожарные прибыли на место вызова в 14:10 часов. Они подтвердили информацию о том, что отдельными очагами горел сухостой. Создалась угроза перехода огня на расположенный неподалеку жилой сектор.

В данное время угроза распространения огня на жилые дома снята. На месте работают 37 человек личного и 8 единиц техники службы пожаротушения Алматы.

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