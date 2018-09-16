Четыре пожара произошли за два часа возле Алматы

Два крупных пожара и один небольшой произошли в области, один – в городе.

Днем в воскресенье, 16 сентября, близ Алматы произошли четыре пожара, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Два крупных пожара произошли в Алматинской области. Один – в Косозенском сельском округе Илийского района. На улице Школьной загорелся сухостой на площади 500 квадратных метров, огонь перекинулся на нежилой дачный домик 32 кв. м. по адресу.

В 14-24 ликвидировано силами ДЧС (3 сотрудника и 1 ед. техники). Жертв и пострадавших нет.

Еще 5 гектаров сухостоя горело в микрорайоне «Аманат» в Казцикском сельском округе Илийского района. Возгорание произошло в 13.28, ликвидировали его в 14.56.

В 14.23 в селе Жетыген Илийского района загорелись 50 квадратов сухостоя. В 15.00 возгорание ликвидировано силами ДЧС (3 сотрудника и 1 ед. техники).

В 13.57 в микрорайоне «Алмерек» (Турксибский районе Алматы) на улице Закарпатской загорелся сухостой. Предварительная площадь – 4-5 гектаров. Жертв и пострадавших нет. Выезжали ДЧС г. Алматы (32 сотрудников,7 ед. техники).

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