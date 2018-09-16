За нарушениями на Тимирязева в Алматы будут следить видеокамеры

По автобусной линии BRT курсирует более 300 единиц общественного транспорта по 17 маршрутам.

Десять постов видеофиксации пообещал установить акимат на отрезке второй очереди BRT, передает Zakon.kz. со ссылкой на сайт «Колеса»

Совместно с ДВД определены десять узловых точек для установки автоматизированной системы видеофиксации. Кроме того, на нескольких перекрёстках на улице Тимирязева в работе светофорных объектов будет предусмотрена отдельная фаза для пешеходов — когда движение транспорта полностью прекращается, — подобная той, что уже действует на пересечении с улицей Ауэзова в районе «Атакента».

В акимате также отметили, что после запуска BRT к 12 сентября пассажиропоток увеличился со 100 до 142 тысяч человек в день. Причём время проезда с остановки «Атакент» до КазНУ на автобусе составляет 2.5 минуты, тогда как раньше — 10 минут.

В данное время на всём протяжении BRT установлено 68 остановочных павильонов на 28 платформах, ведётся устройство тротуаров и велодорожек, а также озеленение прилегающей территории. До конца месяца завершится монтаж 115 торшеров для освещения тротуаров на улицах Мустафина и Сулейменова.

По автобусной линии BRT курсирует более 300 единиц общественного транспорта по 17 маршрутам. До конца года дополнительно планируется запустить маршрут с новыми 18-метровыми автобусами.

Напомним, очередной отрезок скоростной автобусной линии BRT в Алматы запустили в первых числах сентября 2018 года. При этом улица Тимирязева стала крайне неудобной для автомобилистов.

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