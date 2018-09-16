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За нарушениями на Тимирязева в Алматы будут следить видеокамеры

По автобусной линии BRT курсирует более 300 единиц общественного транспорта по 17 маршрутам.

Фото : kolesa.kz16 сентября 2018, 19:52

Десять постов видеофиксации пообещал установить акимат на отрезке второй очереди BRT, передает Zakon.kz. со ссылкой на сайт «Колеса»

Совместно с ДВД определены десять узловых точек для установки автоматизированной системы видеофиксации. Кроме того, на нескольких перекрёстках на улице Тимирязева в работе светофорных объектов будет предусмотрена отдельная фаза для пешеходов — когда движение транспорта полностью прекращается, — подобная той, что уже действует на пересечении с улицей Ауэзова в районе «Атакента».

В акимате также отметили, что после запуска BRT к 12 сентября пассажиропоток увеличился со 100 до 142 тысяч человек в день. Причём время проезда с остановки «Атакент» до КазНУ на автобусе составляет 2.5 минуты, тогда как раньше — 10 минут.

В данное время на всём протяжении BRT установлено 68 остановочных павильонов на 28 платформах, ведётся устройство тротуаров и велодорожек, а также озеленение прилегающей территории. До конца месяца завершится монтаж 115 торшеров для освещения тротуаров на улицах Мустафина и Сулейменова.

По автобусной линии BRT курсирует более 300 единиц общественного транспорта по 17 маршрутам. До конца года дополнительно планируется запустить маршрут с новыми 18-метровыми автобусами.

Напомним, очередной отрезок скоростной автобусной линии BRT в Алматы запустили в первых числах сентября 2018 года. При этом улица Тимирязева стала крайне неудобной для автомобилистов.


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