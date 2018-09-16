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«Барыс» обыграл «Ак Барс» по буллитам

До этого «барсы» разгромили нижегородское «Торпедо».

Фото : ХК "Барыс"16 сентября 2018, 20:08

«Барыс» в Астане в рамках регулярного чемпионата КХЛ победил по буллитам «Ак Барс», сообщает СИА «SPORTINFORM».

Хозяева льда пропустили первыми (Бурмистров), на что ответили голом Волка. Во втором периоде астанчане «горели» со счетом 1:3 (Секач, Азеведо). Однако на последней минуте второго периода Кормье реализовал большинство и сократил отставание, а в третьей двадцатиминутке Старченко восстановил равновесие - 3:3. В овертайме голов не было, а в серии послематчевых буллитов точнее были хозяева.

Напомним, что до этого «барсы» разгромили нижегородское «Торпедо».


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