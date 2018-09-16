«Барыс» обыграл «Ак Барс» по буллитам
До этого «барсы» разгромили нижегородское «Торпедо».
Фото : ХК "Барыс"16 сентября 2018, 20:08
«Барыс» в Астане в рамках регулярного чемпионата КХЛ победил по буллитам «Ак Барс», сообщает СИА «SPORTINFORM».
Хозяева льда пропустили первыми (Бурмистров), на что ответили голом Волка. Во втором периоде астанчане «горели» со счетом 1:3 (Секач, Азеведо). Однако на последней минуте второго периода Кормье реализовал большинство и сократил отставание, а в третьей двадцатиминутке Старченко восстановил равновесие - 3:3. В овертайме голов не было, а в серии послематчевых буллитов точнее были хозяева.
Напомним, что до этого «барсы» разгромили нижегородское «Торпедо».
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