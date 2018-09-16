Часть проспекта Назарбаева перекроют в Алматы

Ограничения связаны с ремонтными работами.

В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по проспекту Назарбаева от улицы Кажымукана в южном направлении до тупика дорога будет перекрыта с 17 по 20 сентября текущего года.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

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