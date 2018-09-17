Полицейский автомобиль на автобусной остановке сняли на видео в Актау
Свою вину полицейский в итоге все же признал.
Фото : скриншот17 сентября 2018, 07:18
Видео сняли на автобусной остановке в 33 микрорайоне, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
На возмущение автора видео блюститель порядка ответил, что он остановил нарушителя и включил проблесковые маячки. Свою вину полицейский в итоге все же признал.
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