Полицейский автомобиль на автобусной остановке сняли на видео в Актау

Свою вину полицейский в итоге все же признал.

Видео сняли на автобусной остановке в 33 микрорайоне, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

На возмущение автора видео блюститель порядка ответил, что он остановил нарушителя и включил проблесковые маячки. Свою вину полицейский в итоге все же признал.

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