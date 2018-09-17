В Гонконге более 200 человек пострадали из-за тайфуна

Наивысший — "красный" — уровень опасности объявлен в южных прибрежных районах Китая.

По меньшей мере 213 человек пострадали в результате обрушившегося на Гонконг тайфуна "Мангхут", сообщает РИА Новости.

Ранее портал Rappler со ссылкой на национальную полицию сообщил, что 59 человек погибли, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести на Филиппинах из-за тайфуна "Мангхут". Национальное метеорологическое управление Китая также ранее сообщило, что наивысший — "красный" — уровень опасности объявлен в южных прибрежных районах Китая в субботу в связи с приближением супертайфуна "Мангхут".

По данным агентства, тайфун обрушился на город в 17.00 по местному времени (15.00 аст). Пострадавшие, 117 мужчин и 96 женщин, обратились за медицинской помощью в государственные больницы.

Как сообщает агентство, в нескольких районах были открыты 48 временных укрытий, куда уже обратились 1219 человек. В колл-центры правительства поступили 179 сообщений об обрушившихся деревьях. Также поступила информация о 26 подтвержденных случаях затопления. По меньшей мере 889 рейсов были отменены в воскресенье в аэропорте Гонконга.

"Мангхут" стал 22-м тайфуном в этом году и одним из наиболее сильных. Метеорологи рекомендуют местным властям быть готовыми к чрезвычайной ситуации и оперативно предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий возможной катастрофы.

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