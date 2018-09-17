Оператор станции в ЗКО скончался после взрыва бензовоза

У мужчины было 50 процентов ожога тела, вторая пострадавшая находится в критическом состоянии.

Один из пострадавших при взрыве на нефтебазе в Актобе скончался, передает Sputnik.

Напомним, 10 сентября сильные ожоги при взрыве на нефтебазе китайской компании "CNPC — Актобемунайгаз" получил 49-летний водитель бензовоза и два оператора нефтеналивной станции. Водителя уже выписали из больницы, его жизни ничего не угрожает. А два оператора станции — 50-летняя женщина (с ожогами 85 процентов поверхности тела) и 30-летний мужчина — попали в больницу в критическом состоянии. У него поражено 50-52 процента поверхности тела. В воскресенье мужчина, по словам медиков больницы скорой медпомощи Актобе, скончался. Женщина-оператор по-прежнему в критическом состоянии.

Ранее водитель рассказал о ЧП. По словам мужчины, все произошло неожиданно.

"Меня взрывной волной отбросило, а когда я встал, увидел, как на одном из заправщиков одежда горит, я бросился его спасать. Потом увидели, что женщина тоже горит, ее за руки от пламени оттащили", — рассказал водитель Болат Сарсенов.

Сейчас для расследования ЧП создана специальная комиссия. По словам инспекторов по труду, главная версия, которую они рассматривают, — нарушение техники безопасности.

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