Озвучена возможная дата третьего боя Головкин - "Канело"

Я хочу, чтобы Головкин сейчас отдохнул. Он прошёл через несколько хороших боёв, теперь ему надо взять отдых, а затем вернуться в зал в начале следующего года - Санчес.

Фото : Vesti.kz

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес сообщил, что третий бой между GGG и Саулем Альваресом может состояться 5 мая, сообщает sports.kz. Вчера казахстанский боксер Геннадий Головкин был свергнут с трона среднего веса мексиканцем Саулем Альваресом. По результатам упорного поединка победу удалось вытянуть «Канело». Противостояние боксёров в ринге выдалось очень захватывающим, что наталкивает на мысли о проведении трилогии. Тренер «GGG» Абель Санчес заявил, что это событие может состояться уже в мае. «Я считаю, что с точки зрения бизнеса нужно посмотреть на все возможные опции не только для "Канело", но и для Головкина. Я думаю, что стилистически они очень подходят друг к другу, как никто больше. Эрик Гомес после оглашения решения подошел ко мне и сказал: "Нужно устроить третий бой. Мы должны провести ещё один поединок". Я ответил: "Да, надо обсудить это с Томом". Я думаю, что 5 мая — это отличная дата для этого. На мой взгляд, есть высокая вероятность того, что если этот бой и произойдёт, то это будет 5 мая. Нет, я не хотел бы этого, — ответил Санчес на вопрос о возможном возвращении Головкина в декабре или начале 2019. — Я хочу, чтобы Головкин сейчас отдохнул. Он прошёл через несколько хороших боёв, теперь ему надо взять отдых, а затем вернуться в зал в начале следующего года, чтобы они провели поединок в мае», — заявил Санчес.

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